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Ümit Demirörs, Avrupa şampiyonu

Almanya’nın Singen kentinde düzenlenen TBC Fight-Night galasında ringe çıkan Thaiboksçu Ümit Demirörs, İsviçreli rakibi Daniel Ruchti'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Ümit Demirörs, Avrupa şampiyonu

06 Kasım 2017 23:08

İsviçreli rakibine karşı ilk raundu üstün bitiren Demirörs, ikinci rauntta aldığı şanssız bir yumrukla yere düşerek abandone durumuna girdi. Ancak maçı bırakmayan Ümit zorla da olsa ayakta kalmayı başardı ve geçen saniyeler içinde ringde yeniden devleşti. Ümit Demirörs üçüncü rauntta rakibi karşısında büyük üstünlük sağlarken, dördüncü rauntta da İsviçreli rakibi Daniel Ruchti aldığı darbelere dayanamadı. Ruchti zor duruma düşünce hakem maçı sonlandırdı ve Ümit Demirörs, Avrupa şampiyonluk kemerini beline taktı.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Demirörs, son bir haftayı antrenörünün evinde geçirdiğini ve gece gündüz antrenman yaptığını belirtti. 

Etiketler: avrupa şampiyonu, Ümit Demirörs

 

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