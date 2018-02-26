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Ümit Kalko’dan Kars 36 Spor'a destek

İşadamı Ümit Kalko, memleketi Kars'ın futbol takımlarından Kars 36 Spor'a 75 bin TL’lik bağış yaptı.

Ümit Kalkodan Kars 36 Spora destek

26 Şubat 2018 17:08

Türkiye genelinde 61 kampüsü ve 204 okuluyla eğitim öğretim faaliyetine devam eden Mektebim Okulları’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, memleketi Kars’a yardımlarıyla destek olmak amacıyla Kars 36 Spor’un yetkilileriyle bir araya geldi ve takımın şampiyon olması için desteğe hazır olduğunu açıkladı. Kulübe 75 bin TL’lik bağış yaparak takıma destek olan Kalko, Bölgesel Amatör Lig (BAL)’da şampiyonluk mücadelesi veren ve bir üst lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kars 36 Spor’a her daim destek olacaklarını belirtirken, Kars’a yatırımlarını sürdüreceğini dile getirdi. Kalko, ayrıca ilerleyen günlerde yeni yatırım projelerinin müjdesini verdi.

Ümit Kalko, eğitim girişimcisi olarak çalışmalarını sürdüren Kalko, geçtiğimiz yıl Kasım ayında memleketi olan Kars’ta 22 derslikten oluşan anadolu lisesinin temelini atarak devlete hibe etmişti. Yardımlarını Kağızman’da yaptıracağı ilkokul ve öğretmen lojmanı ile sürdüren Kalko, geçen yıl Silivrispor Kulübü’nün Başkanlığını yaparak takımın 3'üncü Ligten 2'nci Lige çıkmasını ve şampiyon olmasını sağlamıştı. 

 

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