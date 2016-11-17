Silivrispor Başkanı Ümit Kalko, Türk futbolunun yaşadığı mali sorunlara değinerek, sorunlardan kurtulmanın yolları ile alakalı önemli açıklamalar yaptı. Bu konuda Silivrispor'da yapacakları tüzük değişikliğinin diğer kulüplere örnek olmasını istedi. Kalko, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenerek; kulüp başkanlarının ve yöneticilerin belli eğitim standartlarından geçmeleri gerektiğini söyledi.

“UEFA ile Türk takımlarının mali yönde sıkıntı yaşamasının sebebi; eğitimsizlik ve hesapsızlıktır”

Silivrispor olarak yapacakları tüzük değişikliği ile Türk futbol tarihine damga vuracak bir karar almak istediklerini dile getiren Kalko, ''UEFA'da mali yönden sıkıntı yaşayan, mali konular nedeniyle ciddi yasaklar ve cezalar alan takımlar ne yazık ki en çok Türk takımları. Bunun sebebi nedir diye düşündüğümüz de ilk olarak hesapsızca harcanan bütçeler ve değerlendirmeden yapılan transferleri söyleyebiliriz. Kulüpleri yönetenlerin yöneticilik konusundaki eğitimsizliğini de ekleyebiliriz'' dedi.

Bir teknik direktör olabilmek ya da 18 kişiyi yönetmek için ciddi sınav ve eğitimlerden geçmek gerektiğine ancak ülkemizde kulüp başkanı olup bir camiayı yönetmek için hiçbir eğitimden geçilmediğine vurgu yapan Kalko, ''Özellikle TFF seslenmek istiyorum; kulüpte başkan ya da yönetici olacak kişilerin kesinlikle belli bir eğitim standardından ve spor yöneticiliği eğitiminden geçmeleri gerekmekte ki, yaptıkları işi bilinçli yapsınlar. Silivrispor olarak bir tüzük değişikliğine gidiyoruz. Yapacağımız tüzük değişikliği ile Türk futbol sektöründe kangren olan sorunun yani başa gelen başkanların kulüp bütçelerini fütursuzca harcaması ve har vurup harman savurmasının önüne geçmek istiyoruz. Yeni değişiklik ile kulüp yönetimi kulübünü borçlandırıyorsa, gelir-gider farklılığıyla bir harcama yapmışsa, zarar ettirmişse cebinden bu zararı finanse etmek zorunda kalacak. Böylece her kulüp yöneticisi, kulübün parasını kendi parası gibi görecek. Bu durumda uzun vadede istikrarlı yönetimleri ve uzun vadede başarıları beraberinde getirecek'' şeklinde konuştu.

''Futbol sektöründe en yüksek maaşlar Türkiye'de ödenmekte''

Futbol sektöründe en yüksek maaşlar ve futbolcu transfer bedellerinin Türkiye'de ödenmesine dikkat çeken Kalko, ''Türk Milli Takımı'nın durumu ortada. Bunun sebebine baktığımızda yine aynı sonuca geliyoruz;eğitimsizlik, yüksek rakamlı harcamalar yapma ve yeni gelen yönetimlere bu borçları bırakma. Bütün bunların çözümü eğitim ve hesap yönetimi. Sorumluluklar kulüp başkanı ve yönetimdedir.Umarım bu değişikler olur ve Türk futbolu gelecek nesiller için en iyi noktaya çıkar'' ifadelerini kullandı.

TFF'ye çağrı

Bu konular ile alakalı Spor Akademilerinin var olduğunu belirten Kalko, ''Mektebim Okulları olarak TFF'ye çağrı yapıyoruz; söz konusu kulüp başkanı ve yöneticilerin eğitimiyle alakalı her türlü sponsorluk ve eğitim desteğini hazırız'' dedi.