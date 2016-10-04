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Ümit Karan imzayı attı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor, sportif direktör olarak Galatasaray ve Milli Takımların eski oyuncusu Ümit Karan ile doldurdu.

Ümit Karan imzayı attı

04 Ekim 2016 13:43

Dün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yöneticilerle bir araya gelen Ümit Karan, toplantı sonrası yeni kulübünün Büyükçekmece Tepecikspor olduğunu resmen açıkladı. Ümit Karan ile birlikte Antrenörler Ali Polat, Burak Önal, Ferruh Eren ve Ceyhun Arslan görev yapacak. Ümit Karan takımının başında ilk maçına pazar günü deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor mücadelesi ile çıkacak.

KARAN: "İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"

Büyükçekmece Tepecikspor Sportif Direktörü Ümit Karan, takımı iyi yerlere getirmek için kolları sıvadıklarını belirterek, iyi bir teknik kadro ile yola çıktıklarını bu yolun sonunda mutluluğu bulmak için çaba göstereceklerini söyledi. Çalışacağı ekibinin çok kaliteli olduğuna dikkat çeken Ümit Karan, "Büyükçekmece Tepecikspor’da iyi bir başlangıç yaparak bu işin sonunu da iyi getirmek için burada olduğumuzu söylemek istiyorum. Yönetim Kurulumuzun bizlere verdiği desteği en iyi şekilde değerlendirip takımın zor günleri geride bırakması için gereken hamleleri yapmak için bu göreve kabul ettik. Burada arkadaşlık ortamını en iyi şekilde oluşturup takımı ligde iyi yerlere getirmeye gayret edeceğiz. Zor günleri geride bırakmak için yarın ilk startı vereceğiz ve hazırlıklarımıza da bu anlamda başlamış olacağız. Büyükçekmece Tepecikspor bana hiç yabancı değil. Geçtiğimiz sezon bütün maçları izleme imkanı buldum fakat bu sezon bu fırsatı yakalayamadım. Takımın durumu ile ilgili bilgiler elimizde mevcut. Güzel günler için birlik ve beraberliğin getirdiği kaynaşma ile iyi neticeler alan takım olmak için elimizden geleni ekip olarak yapacağız. Büyükçekmece Tepecikspor camiasına bu anlaşma hayırlı olsun" dedi.

Etiketler: ümit karan


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