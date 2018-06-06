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Ümit Kayıhan kimdir kaç yaşında? Ümit Kayıhan neden öldü?

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Ümit Kayıhan`ın bir süredir tedavi gördüğünü ve hayatını bu sabah kaybettiğini söyledi. Peki Ümit Kayıhan kimdir kaç yaşında? Ümit Kayıhan neden öldü?

Ümit Kayıhan kimdir kaç yaşında? Ümit Kayıhan neden öldü?

06 Haziran 2018 10:07

Teknik Direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti. 64 yaşındaki teknik adam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu.  

Ümit Kayıhan kimdir?

28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan’ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Kayıhan, bu tarihten sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giydi. Kayıhan’ın futbolculuk kariyeri Altay sonrası Eskişehir ardından da Kuşadasıspor formasını giymesiyle sona erdi. Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA Teknik Direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe’de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı. Yorumculuk da yapan Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı. 

 

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