Ümit Kocasakal Kimdir? Nerelidir, Kaç Yaşındadır? Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Konuşmasına "Kurtuluş kuruluştadır. Kuruluştaki değerlerdedir" ifadeleriyle başlayan Kocasakal, "Ben kendi adıma şahsen değil ama milyonlarca cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı’na adayım" sözleriyle adaylığını açıkladı.

CHP’nin mevcut durumunu ve yönetimini eleştiren Kocasakal, "Öncelikle partimizde siyasi olmanın ötesinde ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan birtakım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir. Atatürk’e ’kefere’ diyen, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ sözlerinden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk’ün resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi gösterilemez" ifadelerini kullandı.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

11 Mayıs 1966’da Köln’de doğan Ümit Kocasakal Türk hukukçu, İstanbul Barosu’nun 2010-2016 dönemlerindeki başkanıdır.

Sinoplu bir baba ve Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğu olan Kocasakal, ailesinin işçi olarak çalışmak için gittiği Almanya’nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere’de geçti. 1986’da Galatasaray Lisesi’ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında “Karapara Aklama Suçu” konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005’te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu. Bazı üniversitelerde dersler verdi.

Yayımlanmış çok sayıda makale ve yazısı olan Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı” başkanlığı görevini sürdürmekte ve öğretim üyeliği yapmaktadır.

Fransızca bilen hukukçu, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu başkanlığına seçilmiş olup, 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez, 19 Ekim 2014 tarihinde ise üçüncü kez bu göreve getirilmiştir.

23 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan baro başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmamıştır. 23 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türkiye Barolar Birliği delegesidir. Ayrıca kendisi Yeditepe Üniversitesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.