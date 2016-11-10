Ümit Milli Takım, Berlin'deki Der Alten Försterei Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya geldi. Maçın tek golünü 38. dakikada ev sahibi ekipten Jeremy Toljan kaydetti.

Tribünlerde 5 bin 130 kişinin seyrettiği maçta, ay-yıldızlı ekipten İrfan Can Kahveci 21. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Ümit milliler Ata'yı andı

Öte yandan Ümit Milli Takımı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78'inci yıldönümü nedeniyle Almanya maçı için Berlin'de kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle andı.

U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan ile teknik heyet ve futbolcular Atatürk için saygı duruşunda bulundu.