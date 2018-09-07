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Ümit Milliler, Güney Kıbrıs'ı 4 golle geçti

Ümit Milliler, Güney Kıbrıs'ı 4 golle geçti
Ümit Milliler, Güney Kıbrıs'ı 4 golle geçti

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası 6. Grup Eleme maçında sahasında Güney Kıbrıs’ı 4-0 mağlup etti.

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası 6. Grup Eleme maçında sahasında Güney Kıbrıs’ı 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
3. dakikada Dorukhan Toköz’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Merih Demiral’ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Adil düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada orta sahada topla buluşan Deniz Hümmet, pasını Barış Alıcı’ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Barış’ın vuruşunda kaleci Pareskevas gole izin vermedi.
38. dakikada Eslem’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz’ün kafa vuruşu direkten döndü.
76. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Orkan Çınar’ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 2-0
80. dakikada Orkan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle Adil Demirbağ’ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Orkan, topu kaleci Pareskevas’ın solundan ağlara yolladı. 3-0
88. dakikada Melih Okutan’ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Hadjipaschalis, ters vuruşla fileleri havalandırdı. 4-0

Stat: Recep Tayip Erdoğan
Hakemler: Danilo Grujic, Dragan Bogicevic, Oliver Petrovic
Türkiye: Muhammed, Adil, Merih, Dorukhan, Barış (Orkan dk. 63), Eslem (Ahmed İldiz dk. 70), Melih, Deniz, Abdürrahim, Muhayer (Umut dk. 83 ?), Berkay
Yedekler: Uğurcan, Mert, Duhan, Kubilay
Teknik Direktör: Vedat İnceefe
Güney Kıbrıs: Pareskevas, Karo, Kyprianou, Papagergiou (İlia dk. 71), Panagi (Spolijaric dk. 62), Charalampous (Zachariou dk. 76), Pittas, Artymatas, Kyriakou, Hadjipaschalis, Soteriou
Yedekler: Demetriou, Korrea, Michailidis, Psaltis
Teknik Direktör: Nicos Andronicou
Goller: Adil Demirbağ (dk. 3), Orkan Çınar (dk. 76, dk. 81), Hadjipaschalis (dk. 88 k.k.) (Türkiye)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Berkay Özcan, Merih Demiral (Türkiye), Kyriakou, Pittas, Artymatas (Güney Kıbrıs)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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