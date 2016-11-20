Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Güzel bir maç oldu. Topu kaybettiğimizde baskı yapan, mücadele eden bir oyun sergiledik. Eksikliklerimiz var tabi ki ama artık maç maç bakacağız. Bu maçta alınan 3 puan bize ilaç gibi geldi. Artık önümüzdeki Trabzonspor karşılaşmasına bakacağız" diye konuştu.



Alparslan Ötüken - Erhan Kan

