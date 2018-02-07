Ümit Özat: 'Biri gol olsa maç farklı yerlere gidebilirdi'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş bu maçı da 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "Yediğimiz golde verilmeyen net bir faul var, bu da direncimizi kırdı. Bir maç kaybettik ama Rahmetullah Berişbek, Mert Çetin ve Taha Demirtaş gibi 3 genç oyuncu kazandık. Türk futboluna ve kulübümüze yeni oyuncular kazandırdık” ifadelerini kullandı.

“Gençlerbirliği tribünlerinin her maç en az bu kadar dolu olması lazım”

Yarından itibaren ligde oynayacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını vurgulayan Özat, "Gençlerbirliği tribünlerinin her maç en az bu kadar dolu olması lazım. Ankara'da üvey evlat muamelesi görmek kabul edilebilir bir şey değil. Bu kulüp yıllarca mevcut yerini sürdürmek zorundadır. İkinci gelişimden sonra yapılan takviyelerle iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu maçta skorun önemi yoktu, böyle maçlar gelişeceğiniz maçlardır. Taraftarları oyuncularımın yanında görmek istiyorum çünkü bir tane Gençlerbirliği var. Gençlerbirliği, Süper Lig'de olmak zorundadır, bu da taraftarsız olmaz. Bu anlamda onlara teşekkür ediyorum. İç sahada oynayacağımız iki lig maçında en az 4 puan almalıyız" şeklinde konuştu.

“Benim hümanist bir yapım var”

Özat, Şenol Güneş ile yaşanan krampon gerginliği ile ilgili şunları kaydetti:

"Benim hümanist bir yapım var. Hangi kültürden geldiğimi insanlar iyi bilir. Bugüne kadar hiçbir kavganın başlangıcı olmadım. Taraftar gerekli cevabı verdi. Bizden de masaj masasını istediler, gönderdik helali hoş olsun. Biz de bunun lafını mı yapalım.”

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