Ümit Özat: 'Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu'

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktörü Ümit Özat karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. İki bireysel hatadan gol yediklerini söyleyen Özat, “İki bireysel hata ve istemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun hakkı bu gibi görünmese de kazanan haklıdır. Bu maçın daha Ankara ayağı var. Rakip avantajlı gibi görünse de ikinci maç kolay olmayacak. Önce Fenerbahçe maçı var. Buna hazırlanacağız. Sonrasında rövanşta almamız gereken sonuç için çabalayacağız. Seyir zevki olarak oldukça iyi bir maçtı. Oyuncular oldukça iyi performans sergiledi. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Taraftarlar da oldukça iyiydi” ifadelerini kullandı.

Oyunu çirkinleştirenlerden kimi kast ettiği sorulan Özat, “Anlamak isteyen anlar” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

