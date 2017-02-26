Maçın ardından açıklamalarda bulunan Özat, ilk yarı iki takımında iyi bir oyun sergilemediğini ama iyi bir mücadele olduğunu belirterek, “İkinci yarı iki takımında pozisyonu var ama kazanan her zaman haklıdır. Hem Karabükspor’u hem de hakemi tebrik ediyorum. İyi bir maç yönetti. Yenilirken zaman zaman eleştiriler yapılıyor ama hakemler mağlup olmanıza rağmen maçı iyi yönetiyorsa bunun hakkını vermek lazım. Onun için Barış hocayı tebrik ediyorum” dedi.

"ŞANS BİZDEN YANAYDI"

Karabükspor Teknik Direktörü Barisic ise, mücadelede şansın kendilerinden yana olduğunu belirterek, “Maça iyi başladık ve iyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. 65-75 dakika aralarında oyunun hakimini elimizden kaçırdık. Rakibe çok boş alan verdik. Gol fırsatlarından şansımızın da yardımı ile yaralanamadılar. 75. dakikadan sonra bizim de çok gol pozisyonumuz oldu ve bundan biz de yararlanamadık. İkinci golü bulsaydık maçı daha erken bitirebilirdik ama şans bizden yanaydı ve buradan gelip gelen taraf biz olduk” açıklamasında bulundu.

Çok gol fırsatı bulduklarını ve bundan yaralanamadıklarını da kaydeden Avusturyalı teknik adam, “Final paslarını atmakta biraz bugün karmaşık dakikalar yaşadık. Daha yeniyiz takımla. Önümüzde çalışmamız gereken çok şey var. Bunlar düzelecek” diye konuştu.

Çetin Uzunkara - Yasin Erdem