Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Kazanan haklıdır, tebrik etmek lazım. Maçın ilk 10-15 dakikasında konsantre olamadık. Laubaliliğimizin cezasını ağır ödedik. Eskiden hakemler büyük takım hocalarına ses çıkarmazdı. Şimdiki hakemlerin dik duruşuna dürüstlüklerine hayranım. Futbolu bilmek ile yorumlamak ayrı bir şey. Futbolu yaşamaları gerekiyor. Üçüncü golden önce bir pozisyon var kornerden. 2-1'i yakalasak maç farklı yerlere giderdi. Döndü 3. golü yedik, maç orada koptu. Yenildiği zaman hakem eleştirmek kolay. Buna rağmen 3-1, 3-2, 3-3 bulacak pozisyonlar var. Yoğun maç programı, zorlu fikstür var. Maçtan dersler çıkarıp, önümüze bakacağız” diye konuştu.

“İrfan da Ahmet de değerli oyuncu”

"İrfan Can Kahveci ile Ahmet Çalık’ın eksikliklerini hissettiniz mi?" sorusuna, Özat, şöyle yanıt verdi:

“İkisi de değerli oyuncu. İnşallah daha iyi yerlere gelirler. Defanstan oturmuş düzenden gitmesi kolay değil. Biz bu kararı ortak alıyoruz. O bölgeye transferde yaptık. Yeni gelenler de aramız katılırsa özlenen Gençlerbirliği’ni en yakın zamanda yakalarız.”

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın



