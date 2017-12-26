Ümit Özat: 'Oynadığımız rakibe göre iyi bir skor aldık'

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Bursaspor’u konuk etti. Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı. Maç sonrası düzenlene basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “1-0 kazandık ama bu beraberlikten iyidir. Tabii 3’ü, 4’ü atacak pozisyonlar yakaladık ama orada tecrübe eksikliği karşımıza çıktı. Oynadığımız rakibe göre iyi bir skor aldık. İkinci maç kolay olmayacak. İkinci maça kadar daha iyi olacağız. Yapacağımız takviyeler ile 2. maçta daha iyi bir takım olarak sahada yer alacağız. Önümüzde çok kısa bir dinleme süresi var. Sonra zorlu bir periyot bizi bekliyor” şeklinde konuştu.