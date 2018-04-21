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Ümit Özat: 'Sokaktan 11 tane adam toplasak belki çok daha farklı olurdu'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu” dedi.

Ümit Özat: Sokaktan 11 tane adam toplasak belki çok daha farklı olurdu

21 Nisan 2018 16:22

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Osmanlıspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Burada iyi gittiği zamanda, kötü gittiği zamanda oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor’u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.  

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

Etiketler: Gençlerbirliği, ümit özat

 

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