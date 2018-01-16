Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları, teknik heyeti ve kulüp çalışanları arasında yaşanan gerilim maça damga vururken, müsabaka sonrası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat yaşanan olayları değerlendirdi.

“Bahanelere sığınıyorsan durum vahim gerçekten”

Basın toplantısında tur atlayan oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Özat, “Bursaspor’a da başarılar diliyorum. Maç sonundaki olaylar nahoş olaylardı, güzel olaylar değildi. Kendi adıma olayların uzağındaydım, ne temasım, ne münasebetim oldu. Bursaspor’da kim bu olayın içerisindeyse Allah için bir kişi çıksın ‘Ümit hocanın bana hakareti oldu’ desin. Bursaspor, Türkiye’nin 5’inci büyüğü. Bursaspor yenilerek, böyle olaylara sığınıyorsa durum vahim demektir. Ben Bursaspor’da da forma giydim. Ben tamamen yatıştırmaya giderken olaylar cereyan etti. Son 2 dakika olaylar oldu. Bursaspor, bu olaylardan ötürü mü elendi? Bir yerde bir yanlış varsa özrümüzü dileriz. Hiçbir bilgim yok olaylarla ilgili. Zaten kamera kayıtları vardır. Maç boyunca yediğimiz küfür kalmıyor. Saha içerisine odaklanıyoruz. Tribün psikolojisi, bir şey diyemezsin. Bursaspor elendi diye dünya batmadı, ilk defa da elenmedi. Lig maçında da, kupadaki ilk maçta da yenemiyorsan, bahanelere sığınıyorsan durum vahim gerçekten” diye konuştu.

“Gel bana 5 mi at diyeceğim?”

Kaleci antrenörlerinin Titi ile tartıştığını ifade eden Ümit Özat, “Biz özür diletiriz, ceza da alır, daha ne yapabiliriz? Ben antrenörüm, saha ile ilgileniyorum. Ben nereye yetişeceğim? Hatası varsa gider konuşuruz. Hatası olan tabii ki özür dileyecek. Hata öyle bir yere geliyor ki, iki kulüp, oyuncular kanlı bıçaklı. Son dakikada direk gol olsaydı, bu sefer sizin takımınız vakit geçirmek için uğraşacaktı. Ben kulübeyi göremem, bir hata yapmışsa raporu gelir. İki kişi arasında yaşanan şey tüm tribünlerin, yöneticilerin sahaya girmesini gerektirmiyor. Kimse de Bursaspor’a çalışan bir teknik adam olarak Türkiye’nin 5’inci büyüğü dememiştir. Bazı olaylar, Bursaspor taraftarına yakışmıyor. Geçen seneki maçtan geliyor tüm bunlar. Ne yapacaktık, yenilecek miydik? Kaleyi açacağım, ‘Gel bana 5 mi at diyeceğim?’ Bursaspor’da oynadım. O gün nasıl Bursaspor’da mücadele ettiysem, geçen sene de mücadele ettim. Canları sağ olsun, benim hakkım helal olsun” dedi.

Mesut Alan - Samet Doğru

