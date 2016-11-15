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Ümit Özdağ MHP’den ihraç edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihraç edildi.

Ümit Özdağ MHPden ihraç edildi

15 Kasım 2016 17:05

Konuya ilişkin MHP’den yapılan açıklamada, "Genel Başkanlık makamının 20.10.2016 tarih ve 2016/555 sayılı yazılarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş bulunan Ümit Özdağ hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı müzakere edilmiş, yapılan müzakereler sonucunda gizli oylama-açık tasnif usulü ile oylama ve sayım yapılarak; MHP Ankara ili, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi, MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’ın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78/4-(c) ve 78/4-(e) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden ’Kesin Çıkarma’’ cezası ile cezalandırılmasına, Parti Tüzüğü’nün 80. maddesi uyarınca MHP Müşterek Disiplin Kuruluna itirazı kabil olmak üzere, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Prof. Dr. Ümit Özdağ


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