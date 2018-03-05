Ümmügülsüm 5 gündür kayıp

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ümmügülsüm Dağdeviren (22) evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Genç kızın eve dönmemesi üzerine yakınları, Ümmügülsüm’ü cep telefonundan aradı ancak ulaşamadı. 5 gün önce evden ayrılan ve bir daha da eve dönmeyen Ümmügülsüm’den haber alınamıyor.

Kadirli polisine kayıp başvurusu yapan genç kızın ağabeyi Mikail Dağdeviren, "5 gündür kendisine ulaşamıyoruz. Cep telefonu hep kapalı. Gidebileceği her yere baktık ancak bir netice alamadık. Artık hayatından endişe duymaya başladık. Polise, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk. Onlar da arıyor. Ama şu ana kadar bir ize rastlamadık. Kardeşimi görenlerin veya yerini bilenlerin polise başvurmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran

