Ümraniye 3 golle kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ taraftan yaptığı yerden ortada top Aissati'den döndü. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Madinda'nın gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada sol taraftan Mücahid'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten oyun alanına döndü.

16. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Emircan Altıntaş'ın dışarı çıkardığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Madinda'nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Stachowiak kornere çeldi.

20. dakikada Madinda'nın ara pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan Altıntaş'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

59. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ziya Alkurt'un sıfıra inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

66. dakikada sol taraftan Mücahit Albayrak'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Emircan Altıntaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

84. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emircan Altıntaş'ın ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mücahit Albayrak, Emircan Altıntaş, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dialiba dk. 83 ?), Serkan Göksu, Madinda (Bahadır Taşdelen dk. 86 ?), Leandrinho (Atabey Çiçek dk. 67)

Yedekler: Metin Erol, Alaattin Okumuş, Timur Temeltaş, Bulut Kaya

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Denizlispor: Stachowiak, Abdulkerim Bardakçı, Mehmet Taş (Burak Çalık dk. 46), Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Alperen Babacan (Himmet Ertürk dk. 83 ?), Deniz Vural, Aissati, Ziya Alkurt, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz (Cihan Özkaymak dk. 76)

Yedekler: Kaan Güler, Cenk Güvenç, Gökhan Süzen, Muhammet Ertürk, Mbamba

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Madinda (dk. 7), Emircan Altıntaş (dk. 20 ve 84) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakçı, Recep Niyaz, Alperen Babacan (Denizlispor), Atabey Çiçek (Ümraniyespor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)