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Ümraniye Belediye Başkanı Can, şehit evini ziyaret etti

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın acı haberinin baba ocağına ulaşmasının ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da şehit evini ziyaret etti.

Ümraniye Belediye Başkanı Can, şehit evini ziyaret etti

28 Ocak 2018 01:23
Ümraniye Belediye Başkanı Can, şehit evini ziyaret etti - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen iki askerden biri olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın Ümraniye'de bulunan baba ocağına acı haberi ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da şehidin evine giderek ailesine başsağlığı diledi. 

Başkan Can, burada yaptığı konuşmasında “Ordumuz Suriye’nin kuzeyinde, geçmişte Cerablus’ta, yakın zamanda İdlib’de, şimdi de Afrin’de, bu memlekete hançer saplamaya çalışan hainlere karşı büyük bir mücadele veriyor. Onların belini kırdı ve kırmaya devam ediyor. Ama tabi bu arada bizden de şehitler oluyor, şehadet şerbetini içen kardeşlerimiz oluyor. Ülkemizin dört bir tarafına düşüyor bu ateş. Bugün de Ümraniye’mize düştü. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin, ailesine sabır yağdırsın. Diyecek başka bir şey yok. Şehidimize rahmet diliyoruz Peygamber Efendimize komşu olsun. Herkesin başı sağ olsun, ailesinin başı sağ olsun, Ümraniye’nin başı sağ olsun, devletin, memleketin başı sağ olsun” şeklinde konuştu. 

Etiketler: afrin, şehit evi, ümraniye

 

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