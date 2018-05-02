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Ümraniye Dudullu'da silahlı saldırı!

Ümraniye Dudullu araç muayene istasyonunun arkasında muamele işlemi yapan şahıslar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 2 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanırken saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

Ümraniye Dudulluda silahlı saldırı!

02 Mayıs 2018 13:52
Ümraniye Dudullu'da silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay, Ümraniye Dudullu araç muayene istasyonunun hemen arkasındaki sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muayene istasyonuna gelen araçlara trafik seti satan muameleciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfek kullanıldı. Olayda 2 kişi vurularak yaralanırken saldırıya karışan kişiler bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken polis olayla yerinde çalışma başlattı. 

Metin Başar - Mustafa Esen - Cenk İşver
 

 

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