Ümraniye Dudullu'da silahlı saldırı!

Olay, Ümraniye Dudullu araç muayene istasyonunun hemen arkasındaki sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muayene istasyonuna gelen araçlara trafik seti satan muameleciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfek kullanıldı. Olayda 2 kişi vurularak yaralanırken saldırıya karışan kişiler bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken polis olayla yerinde çalışma başlattı.

Metin Başar - Mustafa Esen - Cenk İşver

