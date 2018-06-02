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iha.com.tr »
Asayiş »
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza
02 Haziran 2018 18:49
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza
Ümraniye TEM Otoyolu Sabiha Gökçen ayrımında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
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02 Haziran 2018 18:49
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza - Tıkla İzle
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