Diğer
Kategoriler

Ümraniye'de 2 araç kundaklandı!

İstanbul Ümraniye'de KADOSAN Sanayi Sitesi'nin A kapısında park halinde bulunan iki araç benzin dökülerek kundaklandı.

Ümraniyede 2 araç kundaklandı!

21 Haziran 2018 09:16
Ümraniye'de 2 araç kundaklandı! - Tıkla İzle

Alev alev yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polisler, araçları kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Ebubekir Caddesi üzerinde bulunan KADOSAN Sanayi Sitesi'nin A Kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kapının önünde park halinde bulunan 2 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülerek yakıldı. Araçları ateşe veren şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken araçlar alev alev yandı. 

Araçların yandığını gören sanayi sitesinin güvenlik görevlisi itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri ise araçları söndürmek için çalışma başlattı. Alev topuna dönen araçlar çevrede paniğe neden oldu. 

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçlardan bir tanesi kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri ise kaçtığı iddia edilen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.  

Metin Başar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç