Ümraniye, Esenkent Mahallesi, Eflak Sokak üzerinde bulunan atık deposunda çıkan olay iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 03.00 sıralarında atık deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 500 metrekarelik bir alanda çıkan yangın kısa sürede büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ümraniye ve Kayışdağı İtfaiye Amirliği’nden gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Atık deposunda çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğuzcan Yazar