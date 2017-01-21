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Ümraniye’de atık deposunda yangın

Ümraniye’de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ümraniyede atık deposunda yangın

21 Ocak 2017 07:31
Ümraniye’de atık deposunda yangın - Tıkla İzle

Ümraniye, Esenkent Mahallesi, Eflak Sokak üzerinde bulunan atık deposunda çıkan olay iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 03.00 sıralarında atık deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 500 metrekarelik bir alanda çıkan yangın kısa sürede büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ümraniye ve Kayışdağı İtfaiye Amirliği’nden gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.
Atık deposunda çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Oğuzcan Yazar


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