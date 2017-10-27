Ümraniye’de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, 23.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Serdar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah kavga eden iki grup gece saatlerinde tekrar karşı karşıya geldi. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan bıçaklı kavgada B.Y., C.D., ve E.İ.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis e sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı araştırma sonucunda olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İsmail Bulut

