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Ümraniye’de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Ümraniye’de aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Ümraniyede bıçaklı kavga: 3 yaralı

27 Ekim 2017 06:33
Ümraniye’de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, 23.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Serdar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah kavga eden iki grup gece saatlerinde tekrar karşı karşıya geldi. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan bıçaklı kavgada B.Y., C.D., ve E.İ.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis e sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı araştırma sonucunda olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

İsmail Bulut
 

Etiketler: bıçaklı kavga, ümraniye

 

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