Ümraniye’de öğle saatlerinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Esenşehir Mahallesi Kıvanç Sokak’ta oturan Devlet Goldi Mehmov’un (37) telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen eşi, kısa süre sonra apartmana geldi. Kapıyı açamayan kadın, vatandaşlardan yardım istedi. Apartmanın merdivenlerindeki kanlardan şüphelenen vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis de kapıyı açamayınca, kapıyı kırarak içeriye girdi. Evde kanlar içerisinde bulunan Devlet Goldi Mehmov için olay yerine ambulans istendi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Devlet Goldi Mehmov’un öldüğünü tespit etti. Mehmov'un boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Devlet Goldi Mehmev’un eşi ise polise bilgi verirken gözyaşlarını tutamadı.

Çevredeki vatandaşlar, “Kadını panik halde gördük. Yardımcı olmaya çalıştık. Kapıyı açamayınca polise haber verdik. Onlarda kapıyı kırarak içeri girdiler” dedi.

Olay yerinde polisin yaptığı incelemelerden sonra Goldi Mehmov’un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Metin Başar - Mustafa Esen

