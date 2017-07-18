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Ümraniye'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Ümraniye'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ümraniyede kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

18 Temmuz 2017 23:55
Ümraniye'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Siyah bir otomobille gelen kişiler, tabanca ile kahvehaneye hedef gözetmeksizin ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Açılan ateş sonucu kahvehanede maddi hasar meydana geldi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Selim Bayraktar


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