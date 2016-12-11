Yangın olay yerine gelen itfaiyenin çalışmaları sonucu dairelere sıçramadan söndürüldü.

Ümraniye Yukarı Dudullu Yüce Sokak içerisinde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Ümraniye ve Dudullu itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken vatandaşlar korku dolu dakikalar yaşadı. Yangın binadaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında binada olan bir vatandaş yaşadığı korkuyu anlatırken, yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Esen