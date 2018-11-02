Ümraniye'de metro inşaatında göçük!

Olay, saat 02:00 sıralarında Ümraniye Parseller mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden metro çalışmasının olduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. O esnada metro inşaatının yanında bulunan bir inşaatın güvenlik kulübesi de enkaz içerisine düştü. Çökme anında güvenlik kulübesinde bulunan 3 güvenlik görevlisi göçük altında kaldı.Göçük altında kalan güvenlik görevlilerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yaralıları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında meydana gelen göçük olayıyla ilgili İBB'den son durum açıklaması yapıldı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada “02 Kasım 2018 Cuma 01:20 saatlerinde Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.

İBB Raylı Sistemler, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım, İSKİ, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekipleri 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalar esnasında çevredeki bina ve yol ölçümleri düzenli olarak kontrol edilmekte olup, yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir”

Öte yandan ekipler çalışmalarının ardından bir kişinin yeri tespit edildi. ekiplerin çalışmaları sürüyor .

ÜMRANİYE KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI!

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu; "Güvenlik görevlisi Mehmet Altun'un cenazesi çıkarıldı. Diğer güvenlik görevlisini çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Onu kısa sürede sağ çıkarmayı ümit ediyoruz"

Aydemir Kadıoğlu - Selim Bayraktar

