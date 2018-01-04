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Ümraniye’de şafak vakti narkotik operasyonu

Ümraniye’de narkotimler, özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi.

Ümraniyede şafak vakti narkotik operasyonu

04 Ocak 2018 09:06
Ümraniye’de şafak vakti narkotik operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Ümraniye’de 7 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ümraniye’de İstiklal Caddesi üzerinde bir gecekonduya baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerdeki şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı. Aramaların sürdüğü öğrenildi.

Aydemir Kadıoğlu
 

 

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