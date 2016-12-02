Olay, Ümraniye Site Mahallesi 3008 numaralı adde üzerinde sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekel bayiine sigara getiren 34 FZ 8682 plakalı araç tam tekel bayiinin önüne geldiği sırada 3 şahıs aracın yanına geldi. Silahlı ve yüzleri maskeli şahıslar sürücüyü etkisiz hale getirdi. Ardından şahıslar araçta bulunan bir miktar sigarayı çalarak 41 AT 876 plakalı araca binip kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sigara taşıyan araç üzerinde incelemelerde bulunurken şüpheli 3 şahıs için arama çalışmaları başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin kaçarken kullandığı 41 AT 876 plakalı aracı Ümraniye Site Mahallesi 3137 sokakta terk edilmiş olarak buldu.

Tekel bayi sahibi olayla ilgili, "Şahıslar yanlarına sigaraları alarak kaçmışlar. Gelip gitmeleri 5 dakika bile sürmedi. Silahlı şahıslar geliyorlar, sigaraları gasp ediyorlar" dedi.

Polis ekipleri sigara arabasını Ümraniye Çakmak Karakolu Bahçesine götürerek inceleme altına alırken kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Metin Başar

İSTANBUL