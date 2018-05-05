Ümraniye'de silahlı kavga: 1’i kadın, 2 kişi yaralandı

Ümraniye Esenkent Mahallesi Güreş Sokak’ta iddiaya göre, akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar ve sopalar konuştu. Olayda Bektaş Kutbay isimli kişi silahla karnından yaralanırken, Gönül Kutbay isimli kadın ise demir sopa ile başından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Demir sopa ile başından yaralanan kadın ile Bektaş Kutbay hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavgada iş yeri ve 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Metin Başar - Gamze Erdemir