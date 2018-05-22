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Ümraniye'de silahlı saldırı: 2 ölü

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisi önünde yaşanan silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Saldırıda Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ümraniyede silahlı saldırı: 2 ölü

22 Mayıs 2018 12:30
Ümraniye'de silahlı saldırı: 2 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde yaşandı. Silahlı bir saldırgan, henüz bilinmeyen nedenle bir karı-kocayı vurdu. Saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan ve Suzan Sarı hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri ve saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.  

Mustafa Esen - Metin Başar
 

 

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