Ümraniye'de soygunu engelleyen polis vuruldu

Ümraniye'de büyük bir markette soygun yapan hırsızları engellemek isteyen izin günündeki Polis Memuru Salih Aycan, soyguncular tarafından vuruldu.

Ümraniye,Cevahir Caddesi üzerinde bulunan büyük bir marketin önüne akşam saatlerinde gelen silahlı ve maskeli 3 şüpheli alışverişi merkezinde soygun yapmak istedi. Olay yerinde tesadüfen bulunan izinli bir Ümraniye Çakmak Polis Merkezi'nde görevli Salih Aycan isimli polis memuru, şahısların soygun yaptığını görünce olaya müdahale etti. Müdahale sırasında soyguncular silahla polisi, ayağından vurdu.Hafif şekilde yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor

Metin Başar

