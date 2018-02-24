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Ümraniye’de sunta imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

Ümraniye’de sabahın erken saatlerinde bir sunta imalathanesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ümraniyede sunta imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

24 Şubat 2018 14:20

Ümraniye Nato Yolu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı sunta imalathanesinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangına önce vatandaşlar müdahale ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Binada çıkan yangın, çevrede bulunan evlerde oturan vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı. Yangına Ümraniye, Sultanbeyli, Yenidoğan, Kayışdağı, Ünalan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın uzun süren çalışmaların ardından çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangına müdahale eden vatandaşlar, “Biz gürültüye uyandık. Bir anda yüksek alevler etrafı sarmıştı. İtfaiye gelinceye kadar her tarafı sardı. Buradaki en büyük sıkıntı böyle baraka tarzı binaların buraya yapılması” dedi.
Yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken, yaralanma ya da can kaybı olmaması sevindirdi. 

Mustafa Esen

Etiketler: ümraniye, yangın

 

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