Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ümraniye’de öğrencisine şiddet uygulayan T.K. isimli öğretmenle ilgili kaymakamlık tarafından inceleme-soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Ümraniye’de bir ilkokulda meydana gelen olayda iddiaya göre, T.K. isimli öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazı yazmalarını istedi. Tahtaya çıkan öğrenciler yazmakta zorlanınca öğretmen T.K. sinirlenerek öğrencilerine hakaret etmeye başladı. Ardından öğretmen T.K.’nin öğrencisine vurmaya başladı. Öğrenciye tokat atan öğretmen, kimi zaman da öğrencisini itekledi. O anlar sınıftaki bir öğrencinin cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.