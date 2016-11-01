İlçede son 12 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4 kat arttı. Planlı ve kontrollü şekilde kentleşen Ümraniye, yaklaşık 8 milyon metrekarelik yeşil alanıyla Ümraniyelilere nefes aldırıyor. Belediye, ayrıca yaptığı çevre düzenlemelerine yenilerini ekleyerek, ilçeye yeni park, bahçe ve oyun alanları kazandırıyor.

Daha Yeşil, Daha Yaşanabilir ‘Ümraniye’

Ümraniye, çevre temizliği ve yeşil alanlar konusundaki öncü ilçe olma özelliğini de kararlılıkla korumaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi yeşil alan, oyun alanları, park, bahçe ve çevre düzenlemeleri ile şehrin içerisinde vatandaşlarına huzurlu bir ortamda yaşama imkanı da sağlıyor.

2004 yılında göreve geldiği günden itibaren başarılı projelere imza atan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, bu projelerin içerisinde yer alan park, bahçe ve oyun alanlarına yenilerini ekliyor.

Ümraniye Belediyesi, mevcutta bulunan 252 parkına 4 park daha ekledi.

