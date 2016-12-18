Maç öncesi ve gol sonrası futbolcular, terör tepki, güvenlik güçlerine destek amacıyla polis memurlarına çiçek verdi, onlarla kucaklaştı.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mustafa Savranlar xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Erol Yükseker xx, Merthan Açıl xx, Mehmet Sedef xx, Oğuz Ceylan xx, İbrahim Akdağ xx (Mustafa Çakır dk. 87 ?), Timur Temeltaş xx, Emircan Altıntaş xx, Ömer Can Sokullu xx (Bulut Kaya dk. 62 x) Serdar Özbayraktar xx, Steve Beleck xx
Yedekler: Metin Erol, Ömer Tunç, Mücahit Albayrak, Samet Asatekin, Abdullah Halman
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Büyükşehir Gaziantepspor: Adam Stachowiak xx, Muhammet Ertürk xx, Ramazan Kahya xx, Rıza Efendioğlu xx, Gökhan Alsan xx, Muhammet Reis xx (Okan Derici dk. 51 x), Murat Ceylan xx, Erdal Güneş xx, Ibrahima Wadji xx (Uche Kalu dk. 51 x), Gökhan Sazdağı xx, Nemanja Kojic xx (Nenad Marinkovic dk. 86 ?)
Yedekler: Fethi Ferhat Çiçek, Josef Çınar, Fatih Durna, Muhammet Reşit Çelik
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Emircan Altıntaş (dk. 48 ve 58) (Ümraniyespor), Uche Kalu (dk. 56) (Büyükşehir Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Emircan Altıntaş, Ömer Can Sokullu, Mustafa Çakır (Ümraniyespor), Muhammet Ertürk, Uche Kalu (Büyükşehir Gaziantepspor)