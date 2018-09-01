Ümraniyespor 2 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Mücahit’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep Aydın’ın sert şutunda kaleci Anıl meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
24. dakikada Dialiba’nın topuk pasında ceza sahası içi ceza yayı yakınında topla buluşan Recep Aydın’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
41. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emircan’ın pasında kale önünde topu önünde bulan Vasilogiannis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
70. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topu kapan Recep Aydın’ın sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Anıl kornere çeldi.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Erkan Engin xx, Gökhan Memişoğlu xx, Furkan Ürün xx
Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz Ceylan xx, Merthan Açıl xx, Appindangoye xx, Mücahit Albayrak xx, Muhammed Gönülaçar xx, Recep Aydın xxx (Atabey Çiçek dk. 85 ?), Vasilogiannis xx (Bulut Kaya dk. 64 x), Diabang xx, Emircan xx, Leandrinho xx (Bahadır Taşdelen dk. 90+1 ?)
Yedekler: Metin Erol, Tarık Tekdal, Alaattin Okumuş, Serkan Göksu
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Giresunspor: Anıl Atağ xx, Emre Uğur Uruç xx (Sery dk. 34 x), Uğur Arslan Kuru xx, Aykut Demir xx, Hüsamettin Tut xx, Landel xx, Kürşad Sürmeli xx, İbrahim Sangare xx, Adama Ba xx, Muhammed Reis xx (Ozan Can Kökcü dk. 57 x), Douda xx (Ergin Keleş dk. 73 x)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Bahadır Erol, Abdulkadir Kayalı, Azza, Ergin Keleş
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Recep Aydın (dk. 24), Vasilogiannis (dk. 41) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Aykut Demir, Ozan Can Kökcü (Giresunspor), Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)