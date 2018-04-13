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Ümraniyespor Ankaragücü canlı izle (Bein Sports Lig TV)

Ümraniyespor Ankaragücü maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Ümraniyespor Ankaragücü canlı izle aramaları yapıyor. Yine taraftarlar arama motorları üzerinden Ümraniyespor Ankaragücü şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Ümraniyespor Ankaragücü canlı izle (Bein Sports Lig TV)

13 Nisan 2018 17:43

Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Ümraniyespor Ankaragücü maçı canlı izle aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Kasımpaşa Karabük şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Ümraniyespor Ankaragücü maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

İsmail Kartal: “Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet”

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelen 3-2 galip ayrıldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. 
Kartal, “Geçen haftaki yaşananlardan sonra hafta içi oyuncularım ile çok toplantı yaptım. Oyuncularımın hepsi bana söz verdi. Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp büyük Ankaragücü camiasını hak ettiği yere getirmek için söz verdiler. Bugün şampiyonluğa yakışır bir futbol oynadık. Maç başından sonuna kadar böylesine sıcak havada futbol oynamak gerçekten çok zor. İki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. Biz öne geçip geriye düştük. Değişik bir sistem ile sahaya çıktık. Buna rağmen istediklerimi aldım. İki tane direkten dönen top, 3-4 tane de yüzde yüz kaçırdığımız pozisyonlar var. Geç haftaki olumsuzluklara rağmen Bugünkü galibiyeti bize inanan ve güvenen her yerde bizi takip desteklerini esirgemeyen muhteşem Ankaragücü taraftarlarına armağan ediyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyettir” dedi. 

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun MKE Ankaragücü’ne verdiği cezayı değerlendiren Kartal, şunları söyledi: 

“Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu olacak bir şey değil. Bu hakem bu hafta dinlendirildi. İçimizde en ufak bir şüphe yoktu. Oradan mağlup olup ceza alacağız diye. 10 kişi kalmamıza rağmen 5-6 tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Biz futbol oynamaya gittik. Yaşanan olaylar aleyhimize verilip lehimize verilmeyenler. Biz inanıyoruz bu işi başaracağımıza. Başarılı olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” 

Ümraniyespor Ankaragücü nasıl canlı izlenir?

Ümraniyespor Ankaragücü maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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