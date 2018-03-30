Ümraniyespor Erzurumspor Canlı Yayın ! (Bein Sports,Lig Tv)

Ümraniyespor Erzurumspor canlı izle ! Ümraniye Erzurum karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Ümraniye Erzurum maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Ümraniye Erzurum şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Ümraniye Erzurum maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 28 maçta 15 galibiyet,5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 50 puanla 3.sırada yer alan Ümraniye, oynadığı son 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 40 puanla 9.sırada bulunan Erzurumspor ile karşılaşıyor. Ümraniye Erzurum maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Ümraniye Erzurum maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

BB. Erzurumspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig’de 29. Hafta da Ümraniyespor ile deplasman da oynayacağı maçın hazırlıklarını Erzurumspor Tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar güne düz koşu yaparak, 5-2 dar alanda pas çalışması ile başladı.

Play-Off iddiasını sürmek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Cumartesi günü grubun güçlü ekiplerinden karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde tamamladı. Futbolculara taktiksel çalışmada ağırlık veren Teknik Patron Altıparmak, Ümraniyespor maçının zorlu geçeceğini belirterek, “Biz sahaya çıkıp futbolumuzu centilmence oynayarak kazanmak istiyoruz. Hakemin bitiş düdüğüne kadar olan zaman dilimini çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah kazanarak hedeflediğimiz başarılı yola devam etmek istiyoruz.” dedi.

Barlak’tan Ümraniyespor maçı öncesi taraftara çağrı

B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, Ümraniyespor maçı öncesinde taraftara seslendi.

Spor Toto 1. Lig’de 29. haftada Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da kritik maça iddialı hazırlanıyor. Zirve mücadelesi veren Ümraniyespor ile oynayacakları maçtan alacakları galibiyetin Play-Off yarışında kendilerine büyük bir moral ve avantaj sağlayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, taraftarı maça davet ederek, “Büyük Erzurumspor taraftarlarına sesleniyorum. Cumartesi günü İstanbul’daki bu önemli maçta takımımızı yalnız bırakmayalım. Kocaeli’nden Bursa’ya kadar çevre illerdeki bütün Erzurum sevdalıları tribünleri doldurur, futbolcularımız arkalarında bu gücü hissederse, sahadan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz oluruz. Bu zorlu maçta alacağımız 3 puanla kalan haftalara büyük bir moral ve güçle girer, Play-Off yolunda önemli bir virajı geçmiş oluruz” diye konuştu.

Kalan 6 maçın tamamını kazanacak güçleri olduğuna dikkat çeken Basın Sözcüsü Barlak, “Bu büyük camiaya Süper Lig yakışır. İyi oynadığımız maçlarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Matematiksel olarak devam etse de ilk 2 şansımız çok zor. Ama Play-Off biletini alıp bu maçların ardından Süper Lig özlemine son vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. İlk etapta önümüzde 6 final maçı var ve önce Ümraniye engelini aşmalıyız. Taraftarımızla kenetlenirsek bunu başarırız” dedi.

Ümraniyespor Erzurumspor nasıl canlı izlenir?

Ümraniyespor Erzurumspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Ümraniyespor Erzurumspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Ümraniyespor Erzurumspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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