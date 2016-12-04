20. dakikada Mehmet Sedef’in pasıyla topla buluşan Ömer Can’ın şutunda top filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu. Mücadele, başka gol olmayınca bu skorla bitti.

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Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Mehmet Kısal xx, Abdullah Bora Özkara xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Erol Yükseker xx, Merthan Açıl Xxx, Mehmet Sedef xx, Oğuz Ceylan xx, İbrahim Akdağ xx (Mustafa Çakır dk. 88 ?), Timur Temeltaş xx (Bahadır Taşdelen dk. 84 ?), Emircan Altıntaş xx, Ömer Can Sokullu xx (Bulut Kaya dk. 62 x), Steve Beleck xx, Serdar Özbayraktar xx

Yedekler: Metin Erol, Ömer Tunç, Samet Asatekin, Abdullah Halman

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Samsunspor: Furkan Köse xx, Fatih Kılıçkaya xx, Ousmane N’Diaye x, Burhan Arman x, Distel Zola x (Muharrem Efe dk. 66 x), Mehmet Çakır x, Hasan Kılıç xx, Halil İbrahim Pekşen x, Mustafa Sevgi xx, Murat Gürbüzerol xx, Alperen Pak xx

Yedekler: Bekir Sevgi, Erdi Dikmen, Erkan Çam, Ramazan Özcan, Mete Han Genç, Berkay Polat

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Ömer Can Sokullu (dk. 20) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Steve Beleck, İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Burhan Arman, Distel Zola, Ousmane N’Diaye (Samsunspor)

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MAÇIN ARDINDAN

SÖZERİ: "HEDEFİMİZ LİGDE KALICI OLMAK"

Samsunspor karşısında çok kıymetli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Bizim için çok kıymetli bir maçtı. Saha şartları da olumlu değildi. İki takım için de zordu. Ama iki takım da iyi mücadele etti. Bulduğumuz gol pozisyonlarından sadece birini atabildik. Belki daha dikkatli olsak iki veya üç gol daha bulabilirdik. Son dakikaya kadar Samsunspor da maçı bırakmadı. Ama oyuncularımız son ana kadar maçtan kopmadı. Kolay değil son 6 maçta 4 galibiyet aldık. Fakat buna rağmen biz hala mütevazi bir kulübüz. Öncelikli hedefimiz bu ligin kalıcı takımı olabilmek. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ederim” diye konuştu.

SAMSUNSPOR CEPHESİ

Karşılaşmanın ilk yarısına kötü başladıklarını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, “Oyuna kötü başlamamız oyunu kaybetmemizde en büyük etkendi. İlk yarı dağınık ve istediğimiz performanstan uzak oynadık. Rakip ev sahibi avantajını iyi kullanarak golü de buldu. İlk yarı istediğimiz sorumluluğu alamadık, oyuncular gerekli performansı göstermedi. İkinci yarı düşündüğümüz oyun formatında oynadık. İkinci yarının hakimi bizdik. Maçı berabere bitirebilecek pozisyonlar da bulduk. Ama gerekli olan o golü bulamadık. Kalan 3 maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ümraniyespor’u tebrik ederim” şeklinde konuştu.