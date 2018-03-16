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Ümraniyespor tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadeleden Ümraniyespor 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Ümraniyespor tek golle kazandı

16 Mart 2018 20:40

Maçtan dakikalar 

10. dakikada Ümraniyespor’da Timur’un yaklaşık 25 metreden şutunda kaleci Kurtuluş topu zorlukla çıkarttı.
30. dakikada Adana Demirspor’da Mendy’nin sert ortasında Atabey’in kafa vuruşunda kaleci Burak zorlukla topu kurtardı.
39. dakikada Ümraniyespor’da İbrahim ceza alanı çizgisinin üzerinden aşırtma vuruşunda kaleci Kurtuluş kornere çeldi.
61. dakikada Ümraniyespor’da Mücahit’in serbest vuruştan şutunda baraja da çarpan top kaleci Kurtuluşu yanılttı ve ağlarla buluştu. 0-1
75. dakikada Adana Demirspor’da Aydın’ın ortasında Adil’in yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, İbrahim Bozbey xx
Adana Demirspor: Kurtuluş x, Yiğitcan xx, Adil xx, Batuhan xx, Erhan xx, Yiğit xx, Kubilay x (Mustafa dk. 73 x), Lalawele x (Aydın dk. 46 x), Tambe xx, Mendy x (Savaş dk. 57 x), Atabey xx
Yedekler: İsmail, Tolgahan, Joseph, Ömer, Erkam, Sergiy
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Ümraniyespor: Burak xxx, Aaron xxx, Oğuz xx, Merthan xx, Mücahit xxx, Timur xx, Andreas xx (Tarık dk. 89 x), Bahadır xx (Bulut dk. 73 x) , İbrahim xxx, Emircan xx (Samet dk. 78 x), Rangelov xxx
Yedekler: Metin, Mehmet, Kerem, Serdar
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: Mücahit (dk. 61) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Batuhan, Yiğit, Yiğitcan (Adana Demirspor), Aaron (Ümraniyespor)
(Cemil Serezli /İHA) 

Etiketler: Ümraniyespor

 

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