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Umre diye Balıklıgöl’ü gezdirdiler

Elbistan'dan kutsal topraklara umre ziyareti için yola çıkan 68 kişilik kafile, Gaziantep ve Şanlıurfa’da kısa süreli gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirildiler. Umreye gidemeyen vatandaşlardan bazıları ise Elbistan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.

Umre diye Balıklıgölü gezdirdiler

13 Nisan 2018 10:26

Umre ziyareti için bir şirket ile anlaşan 68 kişilik kafile, kutsal topraklara gidemeden tekrar memleketlerine döndüler.

Kayseri merkezli bir hac ve umre organizasyon firması ile anlaşan 68 kişilik kafile, kutsal topraklara gitmek için Elbistan’dan yola çıktılar. Kayseri’den uçağa bineceklerini düşünen vatandaşlar, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gezdirildikten sonra tekrar Elbistan’a getirildiler. İki otobüsle yola çıkan kafile, otobüslerle Elbistan Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, firma yetkililerinden şikayetçi oldular.

Gaziantep ve Şanlıurfa gezisinin ardından dolandırıldıklarını düşünen vatandaşlar, yakınlarını arayarak kutsal topraklara gidemediklerini belirttiler. Kişi başı 690 dolar ücret ödeyen vatandaşlardan bazıları ise emniyet müdürlüğüne giderek, şikayetlerini dile getirdiler.

Elbistan’a gelen ve yakınları tarafından karşılanan bir vatandaş, “Bizi Kayseri’den uçağa bindireceklerdi. Daha sonra Şanlıurfa’yı gezdirip, öyle Kayseri’ye gidileceğini belirttiler. Şanlıurfa’ya varınca bize, umre yolculuğunun yapılamayacağını söylediler. Biz kutsal topraklara gitmeyi arzu ederken, Balıklıgöl’ü gezip tekrar Elbistan’a geldik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Firma yetkililerinden şikayetçi olduk” dediler.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şikayetçi olmak isteyenler içeriye alınarak, tutanak tutuldu.  

Murat Sürücü

 

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