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Umuda Kelepçe Vurulmaz final tarihi! Umuda Kelepçe Vurulmaz final mi yapıyor?

Umuda Kelepçe Vurulmaz final tarihi ne zaman? Umuda Kelepçe Vurulmaz final mi yapıyor? Umuda Kelepçe Vurulmaz final bölümünde neler olacak? Umuda Kelepçe Vurulmaz final ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

Umuda Kelepçe Vurulmaz final tarihi! Umuda Kelepçe Vurulmaz final mi yapıyor?

09 Şubat 2017 17:05

Umuda Kelepçe Vurulmaz 15. Bölüm fragmanı yayınlandı. Umuda Kelepçe Vurulmaz final mi yapıyor? Umuda Kelepçe Vurulmaz final tarihi ne zaman? Umuda Kelepçe Vurulmaz 15. Bölümde Onur’un yaşadığını mahkeme önünde de kanıtlayan Fırat, Ceren’i kurtarmıştır. İki sevgili için artık her şey çok yolundadır. Onur’dan tamamen kurtulmuşlardır... Hayatları normal seyrinde giderken Onur yine yapar yapacağını. Madem Ceren’i elde edemiyordur, o zaman Fırat ve Ceren de birlikte olmasınlar der. Elindeki tek ve son kozu kullanacaktır Onur!! Bu sefer planı kusursuz işleyecektir. İnci ve Emir de, Peri için çabalarken aralarındaki yakınlığın artık adının konması lazımdır. Artık top İnci’dedir. İnci tüm cesaretiyle Emir’e hislerini anlatmaya karar verir fakat hiç bilmediği bir gerçekle karşılaşır İnci. Şimdi her şey tepe taklak olmuştur. Umuda Kelepçe Vurulmaz 15. Bölümüyle bu akşam Fox TV ekranlarında olacak. 

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Umuda Kelepçe Vurulmaz final tarihi ne zaman merak ediliyor. Umuda Kelepçe Vurulmaz 15. Bölümüyle final yapacak. Umuda Kelepçe Vurulmaz 15. Bölümüyle ekranlara veda edecek.

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ HİKAYESİ

Başka şehirler, başka hayatlar ve farklı suçlar işlemiş lise çağındaki yedi mahkum gencin hayatları, kendilerine sunulan okuma hakkıyla bir anda tamamen değişir. Milletvekili bir baba ve çok zengin bir annenin oğlu olan Onur için başlatılan bir proje sayesinde Fırat, Azad, Kömür, Nazlı, Peri ve Narin de okuma hakkı kazanırlar. Onlar hem mahkum hem de öğrencidir artık.

Etiketler: umuda kelepçe vurulmaz, umuda kelepçe vurulmaz final


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