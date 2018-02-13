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Umuda yolculuklarını cep telefonu kamerası ile kayda almışlar

Son dönemde insan kaçakçılığı olaylarının sıkça yaşandığı Artvin'de yakalanan ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 103 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenin yolculukları boyunca cep telefonları ile çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler yaşanan insanlık dramının ve umuda yolculuğun ne sıkıntılar ile geçtiğini gözler önüne seriyor.

Umuda yolculuklarını cep telefonu kamerası ile kayda almışlar

13 Şubat 2018 12:29
Umuda yolculuklarını cep telefonu kamerası ile kayda almışlar - Tıkla İzle

İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 103 kaçak, Ankara ve İstanbul’a gitme amacıyla insan kaçakçılarının tuzağına düştü. Erzurum üzerinden Artvin’e ulaşan kaçaklara İstanbul ve Ankara’ya geldikleri söylenerek Yusufeli’nden başlanılarak bindirildikleri kamyonundan yol boyunca Borçka ilçesine kadar 110 kilometrelik bir yol üzerinde bırakıldılar. Yol boyunca tünellere ve yol kenarına sığınan yabancı uyruklu şahıslar daha sonra Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşlar Afganistan ve Pakistan’dan İstanbul ve Ankara'ya gitmek için kendilerinden para toplandığını dile getirdiler. Gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşların işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edileceği öğrenilirken, kaçak Afgan ve Pakistanlı göçmenlerin yolculukları boyunca cep telefonları ile çektikleri görüntüler ortaya çıkarken, görüntüler yaşanan insanlık dramının ve umuda yolculuğun ne sıkıntılar ile geçtiğini gözler önüne seriyor. 

 

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