Kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli’yi bir anne şefkatiyle bağrına basan Kilis, Türkiye’nin vicdani göçmen politikasının arkasındaki duygu ve düşünceyi Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla bir reklam filmi yaptırdı. Ülke geneline hızla yayılan iç savaş, milyonlarca Suriyeli vatanlarını terketmeye mecbur bırakırken, sınır komşusu Türkiye onlara ilk kucak açan ülke oldu. Hükümetin başlattığı seferberliği yerel yönetimlerin de aynı hassasiyetle sahiplenmesi sayesinde ağırlığı yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık iki buçuk milyon mülteci insani koşullarda yaşama imkanına kavuştu.

Türkiye bu özverili misafir perverliğiyle örnek bir ülke olurken Kilis, sınır tanımayan iyilik çabasıyla tüm dünyanın takdirini topladı.Suriye sınırında yer alan ve resmi kayıtlara göre 90 bin nüfusu olan Kilis, 130 bine yakın Suriyeli’ye kucak açtı. Yaklaşık beş yıllık süreçte T.C. Hükümeti, Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi, ani nüfus artışı karşısında altyapı hizmetleri ve sosyal politikalar konusunda üstün bir başarı sergileyerek Suriyelilerin şehre ve hayata en kısa sürede adapte olabilmesini sağladı. Kilis halkı, misafirlerinin kendilerini evlerinde hissetmeleri için her türlü fedakarlığı yaptı. Bugün iki halkın huzur ve barış içinde yaşadığı, kayda değer asayiş sorunlarının görülmediği Kilis, bu örnek davranışıyla Nobel Barış Ödülü’ne de aday gösterildi.

İç savaşın yıktığı umutları onarmanın sevgi ve şefkatle mümkün olabileceğini kanıtlayan Kilis, bu düşünce ve davranışını dünya kamuoyuyla paylaşıyor. Filmde, Suriyelilerin yaşadığı acılar, annesini kaybeden küçük bir Suriyeli kız çocuğu üzerinden anlatılıyor. Halep’te bir bombardımanda annesini kaybeden küçük kız, Suriyeli bir kafileyle geldiği Kilis’te, Kilisli bir kadını ölen annesine benzetiyor. Annesi olmadığını anlayınca bir hayal kırıklığı yaşamasına rağmen Kilisli anne ona gerçek annesi gibi kucak açıyor. Aslında Kilis, tüm Suriyelilere aynı şefkatle kucağını açıyor.

Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara “Ana Şehir” filmiyle ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin göçmen politikası muhalefet tarafından çok eleştirildi. Dünya basınında da Türkiye sınırından terör örgütleri mensuplarının geçtiği iddiaları yer aldı. Oysa bu göç hareketinin merkezinde bulunan sınır şehri Kilis, dramatik gerçeği en acı haliyle gördü ve yaşadı. Türkiye’nin Suriyeli göçmen siyaseti tamamen vicdan ve merhamet üzerine kuruludur” dedi.

Kara, “Kilis kendi nüfusundan fazla göçmeni kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda bu şehirde yaklaşık beş yıldır Türkler ve Araplar barış içinde yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Hem de Suriye tarafından provokasyon amaçlı atılan füzelere rağmen. Kilis halkı Suriyeli misafirlerini bir anne şefkatiyle kucakladı ve ‘Anaşehir’ ünvanını kazandı. Filmimiz bu olguyu bütün samimiyeti ve gerçekliğiyle Türk ve dünya kamuoyunun gözlerinin önüne sermektedir” diye konuştu.