Umut bebek hayata tutundu

Geçen eylül ayında Sakarya'dan tatil için gittikleri Edremit'de erken doğum teşhisiyle Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Gül Hasret'in 600 gram ağırlığında prematüre bebeği dünyaya geldi. Çocuğunun hayata tutunamayacağını düşünen anne, "Tatilde planda olmayan bir doğum yaşadım. Böyle bir riskim olsaydı zaten tatile çıkmazdım. Ama her şey kader. Biz kadere inanıyoruz. Böyle bir hastanede Nazan hoca ve ekibinin elinde olmam dolayısıyla kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Tatile giderken 5 buçuk aylık hamile olduğunu belirten Kübra Gül Hasret, "Siz başka bir şeyler planlarken hayat sizin için bambaşka bir plan yapıyor. Ama şükürler olsun ki hikayemizin sonu güzel bitti. Ne kadar şükretsek azdır. Emeği geçen bütün buradaki ekibe, hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu tamamen teslimiyetle alakalı bir şey. Oğlumuzun adı umut. Umudumuz diğer bütün bebeklere umut olacak inşallah. Gerçekten inanmak çok önemli. Umudunuzu hiç bir zaman kaybetmeyin. Onlar çok güçlü, gerçekten savaşıyor ve kazanıyorlar. Benim evladım da çok güçlülerinden" şeklinde konuştu.

Doktor Nazan Neslihan Doğan ise, bebeğin 600 gram olarak dünyaya geldiğini söyleyerek, "Anne karnında başlayan bu süreç, Edremit'de annenin erken doğum tehdidi olması sebebiyle hastanemize sevk edilmesiyle sonuçlandı. Hastamız 13 Eylül 2017 tarihinde 23 haftalık ve 600 gram ağırlığında dünyaya geldi. O günden beri takip ediyoruz. Çeşitli sıkıntılar sorunlar yaşadık. Prematüreliğin getirdiği sorunlar. Ancak bunların hepsinden başarıyla üstesinden geldik. Ve şu an da taburcu edilmeye hazır. Kilosu 500 grama kadar geriledi. Şu an da 2 kilo 800 gram ağırlığına ulaştı. Bir iki gün içinde taburcu edeceğiz. Prematüre bebeklerin sık rastlanan sağlık problemlerinden solunum distresi, anemi, duktus açıklığı gibi çeşitli sıkıntılar yaşadı, ama hepsini atlattı. Şu an oksijen ihtiyacı yok, tamamen ağızdan emerek besleniyor" dedi.

Türkiye'de ortalama prematüre doğum oranının yüzde 12 olduğunu söyleyen Doğan, "37 haftanın altına biz prematüre doğum diyoruz. Ama bir de viabilite sınırı dediğimiz 23 - 24 hafta olan bebekler var. Bu bebekler tecrübeli ekiplerin takipleri altında hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu bebek de bizim hastanemizden taburcu ettiğimiz ikinci hastamız. Daha önce de 520 gram ağırlığında bir hastamız taburcu olmuştu" şeklinde konuştu.

Yeni doğan yoğum bakım sorumlu hemşiresi Gülay Sayfam ise, ünitelerine gelen her bebeğin annelerinin olduğu kadar kendileri içinde çok değerli olduğunu belirterek, "Bu bebekler çok iyi bakım isterler. Onlara elimizden gelen fedakarlıkları göstermek zorundayız. Bizim için her hasta çok önemlidir. Özellikle prematüre bebeklerin en çok etkilendikleri olay ses ve ışıktır. Bebeklere sık gözlem, az temas uygularız. Sürekli de güncel bilgilerle kendimizi yenileriz" dedi.

Taşkın Sarıca