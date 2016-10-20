Diğer
Kategoriler

Umut bebek son uykusundan uyanamadı

Kağıthane'de yaşayan 6 aylık umut bebek, uykusunda ters dönünce boğularak hayatını kaybetti. Bebeğin annesi Derya Köseci ve babası Ali Köseci hastanede sinir krizi geçirdi.


20 Ekim 2016 15:39

Kağıthane'de meydana gelen olayda 6 aylık Umut bebek uykusunda boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Derya Köseci 6 aylık bebeği Umut Köseci'yi emzirdikten sonra uykuya yatırdı. Anne Köseci, bir süre sonra kendisi de uykuya daldı. Daha sonra uykusundan uyanan Köseci, bebeğinin ters döndüğünü gördü. Bebeğe hemen müdahale ederek uyandırmaya çalışan talihsiz kadın, bebeğin uyanmadığını görünce eşi Ali Köseci'yi hemen eve çağırdı. Evlerinin yakınında çalışan Ali Köseci hızla eve gelerek bebeği çevrede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri talihsiz bebeğin uykusunda nefessiz kalarak öldüğünü belirledi. Bunun üzerine sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine hastaneye gelen savcı incelemelerde bulundu. Umut bebek, yapılan incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Umut bebeğin hayatını kaybettiğini öğrenen anne Derya Köseci ve baba Ali Köseci hastanede sinir krizi geçirdi. Olayı duyan ailenin yakınları hastaneye akın etti. 

Murat Horoz

Etiketler: umut bebek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!