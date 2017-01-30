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Umut Bulut sessizliğini bozdu

Dün akşam Kayserispor’un Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Umut Bulut, Süper Lig'de 288 gün sonra golle tanıştı.

Umut Bulut sessizliğini bozdu

30 Ocak 2017 11:43

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 32. dakikasında takımının ilk golünü atan Umut Bulut, ligdeki gol orucunu da 288 gün sonra bozmuş oldu.

Son gol Antalyaspor’a
2013-2014 sezonunda 2.7 milyon Euro’ya Toulouse’dan Galatasaray’a transfer olan Umut Bulut, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 43 gol attı. Galatasaray kariyerinin son dönemlerinde sıkıntılı günler geçiren milli futbolcu, 2015-2016 sezonunda Süper Lig’de çıktığı 27 maçta sadece 4 gol atabildi. Umut Bulut, ligdeki son golünü ise 16 Nisan 2016’da Antalyaspor’un Galatasaray'ı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada atmıştı.

288 gün sonra gelen gol
2016-2017 sezonu öncesi Kayserispor’a transfer olan Bulut, takımıyla Süper Lig’de 16 maça çıktı. Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçına kadar golü bulunmayan Kayserisporlu futbolcu, karşılaşmanın 32. dakikasında kaydettiği golle hem takımını öne geçirdi hem de ligdeki gol hasretini 288 gün sonra sona erdirmiş oldu.

Fenerbahçe’ye karşı 9 gol
Umut Bulut'un lig kariyeri boyunca en çok gol attığı üç takımdan biri de Fenerbahçe. Sarı-lacivertli takıma karşı 27 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun 9 golü bulunuyor. Umut’un Süper Lig’de en çok gol attığı diğer iki takım ise Atiker Konyaspor ve Kayserispor. 

Uygar Aydın

Etiketler: antalyaspor, fenerbahçe, süper lig, Umut Bulut


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